Baldelli, 'ospedale unico avrebbe distrutto sanità pesarese'

"L'arroganza dell'europarlamentare Ricci non ha davvero limiti. Ancora continua nel suo intento di voler distruggere la sanità pesarese con la follia dell'ospedale unico che, non solo avrebbe privato i cittadini dell'entroterra del diritto alla salute ma avrebbe mandato in tilt i servizi sanitari per quelli che vivono sulla costa". E' l'assessore regionale alle Infrastrutture e ai Lavori pubblici Francesco Baldelli a replicare all'europarlamentare dem Matteo Ricci.

"Aleggia ancora nei suoi incubi notturni - prosegue Baldelli - il fantasma del project financing, la spericolata operazione finanziaria che persino i 5 Stelle dall'opposizione ritengono oramai seppellita per sempre. Abbiamo salvato la sanità di Pesaro e le finanze pubbliche delle Marche, - prosegue - rispedendo al mittente Ricci che col suo centrosinistra avrebbe creato un debito da un miliardo di euro da saldare nei prossimi 30 anni".

"Una pazzia - secondo Baldelli - che sarebbe ricaduta sui nostri figli e nipoti. La Giunta Acquaroli presenta il nuovo ospedale, un ospedale all'avanguardia, davvero 'unico' nel suo genere, che diventerà una parte importante della città e che stiamo cominciando a realizzare dopo neanche cinque anni di governo. Un'opera di cui Il centrosinistra parla da oltre 50 anni - conclude - e che oggi sarà possibile toccare con mano grazie al nostro lavoro".



