Ruba alcolici nascondendoli nello zaino, arrestato

I carabinieri hanno arrestato, all'esterno del supermercato Oasi di Macerata, un 62enne italiano, residente nel Maceratese e già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, infatti, dopo aver nascosto nel suo zaino diverse bottiglie di alcolici, si è diretto verso l'uscita del supermercato ma è stato sorpreso da alcuni dipendenti del centro commerciale che lo hanno bloccato e trattenuto fino all'arrivo dei carabinieri.

L'uomo, dopo essere stato identificato, è stato arrestato per furto aggravato. L'arresto è arrivato nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio, nella giornata di ieri, in cui sono state impiegate 13 pattuglie che hanno controllato, in totale, 89 persone, di cui 18 gravate da precedenti di polizia, 17 stranieri e 69 veicoli. Controlli su strada, con diversi posti di controllo sulle principali arterie stradali e in prossimità degli obiettivi ritenuti maggiormente sensibili, così come all'interno di diversi esercizi pubblici.



