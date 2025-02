Perseguita il collega, insegnante ammonita dal questore

Perseguita il collega che aveva respinto le sue avances: ammonita dal questore Luigi Di Clemente un'insegnante del Fermano. Le indagini della polizia di Stato sono partite dopo la richiesta di ammonimento presentata dal professore che ha consegnato in questura la documentazione con cui si accertava il comportamento molesto della donna.

L'uomo, infatti, aveva respinto le avances della collega che, a quel punto, sentitasi rifiutata, ha iniziato a "martellare" la vittima con messaggi prima su WhatsApp e poi, una volta "bloccata", con altri messaggi sia via sms che su Messenger, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Ma non solo: il comportamento della donna, infatuatasi del collega nel corso di una collaborazione lavorativa, si era fatto sempre più scontroso e a tratti aggressivo, al punto da creare nel professore stati d'ansia e paura e costringendolo a non poter restare mai solo e, alla fine, a rivolgersi alla questura.

La divisione Anticrimine, a quel punto, ha analizzato tutto il materiale consegnato dal professore da cui è scaturito l'ammonimento del questore Di Clemente. La donna è stata convocata in questura e informata della possibilità di rivolgersi ai servizi sociali per intraprendere un percorso di recupero e riabilitazione anche perché, qualora non si dovesse attenere al provvedimento, per lei scatterebbe la denuncia.





