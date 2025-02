Lega Marche compatta verso regionali 2025, tre appuntamenti

La Lega Marche si compatta in vista delle elezioni regionali e annuncia una serie di appuntamenti.

Il primo il 15 marzo, in cui il segretario federale della Lega e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, insieme al Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, saranno ad Ancona per un convegno sull'economia.

Il 26 febbraio, invece, la visita in diversi istituti del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara nelle Marche. In mattinata farà tappa all'ITS Smart Academy di Fermo, per poi spostarsi nel pomeriggio ad Ancona dove visiterà il Liceo Scientifico Statale G. Galilei, Via S. Allende Gossens L'8 marzo sarà invece la volta del Senatore Armando Siri, responsabile nazionale dei dipartimenti della Lega, che sarà ad Ancona, presso la Loggia dei Mercanti, per presiedere alla presentazione dei dipartimenti regionali del partito. In questa occasione saranno presentati i 30 responsabili regionali dei dipartimenti, che andranno a supportare il lavoro strategico con i dipartimenti nazionali.

"La nostra regione, governata dal centrodestra, sta dimostrando come la Lega sia una forza di governo responsabile e concreta. Negli anni abbiamo fatto crescere una classe dirigente competente, formata da sindaci, assessori, consiglieri comunali, provinciali e regionali di qualità- dichiara Giorgia Latini, palamentare e segretario regionale della Lega Marche -. La presenza di esponenti di primo piano del governo nei prossimi eventi è la conferma del nostro impegno per il territorio e del radicamento della Lega nelle Marche", sottolinea.

Nel corso del direttivo regionale svoltosi venerdi il partito ha delineato la strategia organizzativa che parte dalla valorizzazione dei risultati raggiunti in questi anni dalla Giunta Regionale. C'è stato un confronto sulle figure che ricopriranno il ruolo di responsabili dei dipartimenti regionali, in vista dell'incontro dell'8 marzo ad Ancona con Armando Siri, responsabile nazionale dei dipartimenti della Lega.



