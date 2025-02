Il sindaco di St. Albans ospite per la parata di carnevale

Il sindaco di St Albans, Jamie Day, e sua moglie, Liz, hanno accolto l'invito ad assistere alla sfilata del carnevale di Fano (città con cui sono gemellati) che si terrà domani, dopo essere stati ricevuti, questa mattina in sala della concordia, dal sindaco di Fano, Luca Serfilippi e dal vicesindaco, Loretta Manocchi, assessore ai Gemellaggi.

"La sua presenza è significativa e importante - dice Serfilippi - ritengo i rapporti di amicizia fondamentali per la nostra città e ringrazio tutti coloro che si impegnano a tenerli vivi".

"La presenza del sindaco di St Albans è una delle forme più belle dell'internazionalità del nostro Carnevale - commenta il vicesindaco - La sua non è, infatti, solo la visita di un amministratore di un altro Paese, ma la conferma di un'amicizia che dura da oltre 20 anni".

"Custodire e proteggere le relazioni tra paesi europei è importante - ha osservato Jamie Day - e lo è ancor di più per i giovani, soprattutto in seguito ai problemi scaturiti dall'uscita del Regno Unito dall'UE - aggiunge - sono felice della visita che gli studenti del liceo Nolfi faranno alla nostra città e mi auguro che nasca un legame anche tra le squadre di rugby di Fano e St. Albans".

L'ospite d'onore è stato poi omaggiato dal comune con una targa ricordo e con alcuni gadget, Jamie Day ha ricevuto un cadeau anche dal presidente della Fondazione Teatro, Stefano Mirisola, dalla Carnevalesca rappresentata dalla presidente, Valentina Bernardini e dall'associazione Amici senza frontiere. Presente alla cerimonia anche il presidente di Aset, Giacomo Mattioli.





