Espulso dall'Italia il leader del contesto criminale fanese

Espulso dall'Italia, mercoledì scorso, un cittadino tunisino di 27 anni, noto alle forze dell'ordine in quanto appartenente ad alcuni gruppi di nordafricani dediti, nel comune di Fano, ad attività di spaccio; furti, estorsioni, rapine e violente aggressioni nei confronti di gruppi giovanili. L'uomo è stato quindi accompagnamento alla frontiera aerea di Fiumicino dalla polizia di Stato, venendo successivamente imbarcato su un volo diretto a Tunisi, poiché gli è stato rigettato il permesso di soggiorno, in quanto ritenuto estremamente pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica, risultando pienamente inserito nel contesto criminale fanese, nel quale ricopriva il ruolo di leader.

Nella settimana in corso, altri tre giovani nordafricani, implicati negli episodi di violenza nel fanese, sono stati individuati dalla questura e accompagnati presso i centri per il rimpatrio di Gradisca di Isonzo e Trapani, da dove verranno imbarcati su charter dedicati. Uno di questi, di origini egiziane, era stato denunciato per l'accoltellamento di un giovane tunisino (anche lui espulso il 19 febbraio e rimpatriato in Tunisia) avvenuto a Fano nel mese di aprile 2024, sotto gli occhi dei passanti, per fatti legati ad una contesa tra diverse etnie nordafricane per lo spaccio di droga.

Alle attività di rimpatrio ha partecipato anche personale dell'Arma dei Carabinieri, che ha contribuito al rintraccio e al successivo accompagnamento al centro di Trapani di un cittadino egiziano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA