Escursionisti bloccati per il ghiaccio, recuperati da Drago 155

Poco prima delle 17 di oggi due escursionisti sono rimasti bloccati lungo un sentiero tra il Vettore ed il monte Banditello poiché il ghiaccio ha impedito loro di percorrere il cammino per raggiungere la loro autovettura. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del presidio di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) che per soccorrerli hanno dovuto allertare il reparto volo di Pescara che a fatto alzare in volo il Drago 155 per raggiungerli. Una volta recuperati sono stati elitrasportati a Forca di Presta dove ad attenderli c'era la squadra di terra che li ha riaccompagnati alla loro vettura. Sul posto anche il soccorso alpino.



