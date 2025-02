Centro Dca di Galantara: Vitri, la Regione ancora immobile

"A distanza di un anno dalla nostra mobilitazione per i fondi ai centri per disturbi del comportamento torneremo in piazza il 15 marzo per ribadire la necessità di azioni concrete.

Insieme a tante rappresentanti di associazioni e giovani chiedevamo il potenziamento del Centro di Galantara, che stava già subendo una vera fuga di medici. Dopo un anno la Regione continua a rimanere immobile di fronte a una problematica che colpisce tante persone e le loro famiglie, lasciando senza risposte chi ha bisogno di cure e supporto. In questo momento oltre alla presenza di un'unica psichiatra, manca persino la nutrizionista".

La consigliera regionale Micaela Vitri lancia un nuovo appello affinché il Centro di Galantara venga adeguatamente potenziato e valorizzato, garantendo percorsi di cura strutturati e accessibili anche ai minorenni. Non è accettabile che le famiglie della nostra provincia debbano rivolgersi al Salesi.

L'inerzia della Regione non è più tollerabile: servono investimenti e un impegno chiaro per la tutela della salute mentale e il contrasto ai disturbi alimentari.

La data della protesta non è casuale: il 15 marzo è la nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui Disturbi del Comportamento Alimentare. Un'occasione per ricordare l'importanza della prevenzione, del sostegno alle persone colpite e della necessità di strutture sanitarie efficienti e adeguate. Siamo in piena emergenza perché dopo la pandemia le richieste di aiuto sono aumentate di oltre il 30%.





