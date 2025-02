Biker cade in montagna, a Torette con elicottero da Falconara

Incidente per un biker, di 63 anni e residente a Montecchio in gita con la montan bike in località Montiego (PU). L'infortunato è stato elitrasportato a Torrette (Ancona). E' intervenuta la stazione di Pesaro del Soccorso Alpino e Speleologico Marche, intorno alle 13:00 in supporto all'elicottero Icaro 01 attivato vista la zona impervia e con difficoltà di recupero.

L'elicottero Icaro 02, impegnato in altro intervento ha dovuto rinunciare alla missione, così è stato attivato l'elicottero Icaro 01 di stanza all'Aereoporto di Falconara. La squadra di terra del Soccorso Alpino e Speleologico Marche ha messo a disposizione un Tecnico di Elisoccorso, che in maniera autonoma si è diretto verso il luogo dell'incidente. Una volta sbarcato sul posto l'equipaggio di Icaro 01, il paziente è stato stabilizzato ed imbarellato, con l'aiuto di tre tecnici del Soccorso Alpino e Speloleogico Marche.

L'uomo, una volta a bordo dell'elicottero è stato centralizzato presso l'ospedale di Torrette



