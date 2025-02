Atletica: Assoluti Indoor, D. Inzoli campione d'Italia a 16 anni

Una nuova grande promessa brilla nel panorama dell'atletica leggera italiana. Il 16enne Daniele Inzoli (compirà 17 anni ad agosto) ha vinto la gara del salto in lungo dei campionati italiani Assoluti indoor in corso al PalaCasali di Ancona. Si è imposto con la misura di 7,93 ottenuta nell'unico salto valido che ha effettuato (cinque i nulli), misura che colloca il ragazzino della Riccardi Milano al sesto posto delle liste europee U.18 di sempre. Daniele Inzoli, che si allena tra Milano e Bergamo ma che è seguito anche, da Castel Porziano, dal bronzo olimpico del triplo di Londra Fabrizio Donato, ha preceduto Leonardo Pini (Cremona Sportiva Arvedi, 7,67) e Riccardo Mancini (Acsi Campidoglio, 7,55). Al quarto posto l'altro fratello Inzoli, Francesco, finanziere delle Fiamme Gialle, con 7,54.

"Non è stata una giornata semplice, tanti nulli ma era soltanto la prima gara - commenta Daniele -. Comunque il salto buono l'ho 'messo', è la mia prima medaglia tra i grandi e sono emozionato e contento. È il risultato di un gran lavoro del team e di tutta la mia famiglia".

E' da sottolineare che questo ragazzo si dedica anche alla velocità, e due settimane fa ha vinto il titolo italiano Allievi dei 60 metri, sempre ad Ancona, correndo in 6"78.



