Arrestato a Senigallia pusher 40enne con numerose dosi di droga

Ieri sera, alla stazione ferroviaria di Senigallia, un 40enne italiano giunto in treno, già noto alle forze dell'ordine per analoghi reati, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia dopo essere stato trovato in possesso di diversi involucri contenenti dosi di eroina, cocaina e metadone, oltre a una somma di denaro in contanti. All'atto del controllo è apparso nervoso, tanto da insospettire i militari che lo hanno perquisito.

Altra sostanza stupefacente è stata poi rinvenuta presso l'abitazione dell'uomo, dove sono stati trovati altra cocaina, due bilancini di precisione e materiale comunemente utilizzato per confezionare le dosi.

L'arrestato, che è stato posto ai domiciliari, questa mattina è comparso davanti al Tribunale di Ancona che ha convalidato l'arresto.

Sono in corso ulteriori indagini per capire se lo stesso fosse coinvolto in una rete di spaccio più ampia e ricostruire i canali di approvvigionamento della droga.



