Un corso di educazione stradale riservato ai rifugiati

Una speciale lezione di educazione stradale a San Severino Marche (Macerata) rivolta ai rifugiati ospiti delle case di accoglienza di Sant'Elena e Ugliano. L'iniziativa della Polizia locale della città ha avuto l'obiettivo di sensibilizzare i partecipanti sulle norme di sicurezza per la circolazione su strada, in particolare per chi si sposta a piedi o con il monopattino lungo le strade che collegano le due frazioni, spesso teatro di situazioni di pericolo segnalate da residenti e automobilisti. La lezione arriva a pochi giorni dall'investimento mortale, a Villapotenza di Macerata, di un 21enne operaio gambiano, la cui famiglia vive in Toscana, travolto da un carro attrezzi mentre transitava in monopattino elettrico.

L'incontro è stato tenuto dal comandante della Polizia Locale, vice commissario Adriano Bizzarri, e dal sovrintendente capo Roberto Pacini, con la partecipazione di un'interprete per facilitare la comunicazione. Presenti anche l'assessore ai Servizi Sociali, Michela Pezzanesi, e la responsabile dell'ufficio Servizi Sociali del Comune, Giuditta Di Bonaventura.

L'iniziativa è stata promossa in collaborazione con l'Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche, nella figura di don Aldo Bonaiuto, che si occupa della gestione dei programmi di accoglienza. "La sicurezza stradale è un tema fondamentale per tutta la comunità", ha dichiarato Pezzanesi: "abbiamo voluto - offrire a questi giovani gli strumenti per muoversi in sicurezza, sia per la loro incolumità sia per quella degli altri utenti della strada".



