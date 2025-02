Stelle in campo al primo Gran Galà dello Sport a Civitanova

Da Assunta Legnante a Valentina Vezzali, da Sofia Raffaeli e le ginnaste della Ritmica Fabriano ai giocatori e i dirigenti di Lube Volley, Megabox Vallefoglia e Victoria Libertas Pesaro. Sono alcune delle stelle dello sport che saranno ospiti a Civitanova Marche del primo Gran Galà dello Sport: le stelle regionali e nazionali scenderanno in campo all'Eurosuole Forum per promuovere l'etica dello sport e la corretta alimentazione, lunedì 24 febbraio alle 17 nell'arena Lube Volley.

L'evento, presentato oggi, presso l'area Hospitality dell'Eurosuole Forum, è ideato e promosso dalla Simar Group con il patrocinio del Comune di Civitanova Marche e del Parlamento Internazionale della Legalità, presieduto dal professor Nicolò Mannino. Atleti olimpici e paralimpici di ieri e di oggi, alla presenza delle Istituzioni Sportive e delle Autorità militari e civili, incontreranno il grande pubblico degli appassionati sportivi, soprattutto studenti e tesserati delle società locali, per parlare di valori dello sport, sociale e stili di vita sani.

L'evento è a partecipazione gratuita ed ha come obiettivo quello di sensibilizzare la comunità su ciò che lo sport insegna e trasmette a tutti i praticanti, con un particolare focus sul principio della legalità che, per sua stessa natura, il fare sport trasmette.

Alla kermesse ci saranno anche Manuel Bortuzzo, Aldo Montano, Vanessa Ferrari, Fabio Galante, Francesco Montervino, Carolina Morace, Paolo Cannavaro, Massimiliano Ambrosini, Walter Zenga, Antonio Rossi. Tutti insieme per portare il messaggio nobile dello sport, interagendo con due conduttori d'eccezione, come Simona Rolandi e Pierluigi Pardo, per ripercorrere le tappe salienti delle loro carriere ma soprattutto stimolare ed ispirare i più piccoli.

Durante la conferenza, il Sindaco di Civitanova Marche, Fabrizio Ciarapica, ha ringraziato organizzatori e Atleti per l'encomiabile iniziativa. Gli hanno fatto eco Fabio Luna e Fabio Romagnoli, rispettivamente Presidente Coni Marche e delegato Coni Macerata.

"Lo sport - ha sottolineato Marco Valle, presidente Simar Group - necessariamente insegna prima di tutto il valore della legalità, al quale si aggiungono quelli della solidarietà e dell'inclusione. Ma fare sport è anche sinonimo di corrette abitudini alimentari. Tutti valori in cui mi riconosco personalmente e che guidano l'operato del nostro Gruppo da sempre. Da questa visione è nata l'idea di questo evento".

La cultura alimentare, intesa come sinonimo di benessere e performance sportiva, è l'altro grande tema al centro del Gran Gala dello Sport. Un tema importante per gli organizzatori dell'iniziativa visto che Simar Group è oggi unico importatore per l'Italia del Teff, cereale altamente proteico e gluten free, coltivato in Etiopia e Penisola Arabica, molto apprezzato per le sue proprietà benefiche.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA