Salvarono uomo in dirupo, promossi due ispettori della Stradale

Promossi per merito straordinario due operatori in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Macerata per un un'attività di soccorso pubblico che consentì di condurre in salvo un uomo caduto accidentalmente in un dirupo.

Si è concluso l'iter: con un provvedimento del 31 gennaio scorso del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, gli ispettore della Polizia di Stato Marco Pazzelli e Andrea Elisei sono stati promossi per merito straordinario alla qualifica di Ispettore Capo. Nel soccorso prestato, evidenziarono "straordinarie capacità professionali, lucidità e non comune tempismo d'intervento, non esitavano a calarsi al buio nel precipizio al fine di salvare la vita all'uomo".

Il dirigente reggente del Compartimento Polizia Stradale Marche, Laura Pratesi, con il dirigente della Sezione Polizia Stradale di Macerata Alberto Luigi Valentini, si sono congratulati con i due operatori "per il brillante intervento che ha dato lustro all'intera Polizia di Stato ed alla Specialità in particolar modo".



