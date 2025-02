Ricci andrà in Turchia per Beko, 'non è questione di partito'

"Fare di Beko una questione politica o di partito significa non essere all'altezza della situazione, le istituzioni devono far fronte comune davanti a un problema che riguarda lavoratori e tessuto economico di una regione". L'europarlamentare Pd, Matteo Ricci, replica al centrodestra regionale e nazionale, in occasione della seconda puntata del format "Un marchigiano alla porta" che lo ha visto ieri a Loreto, per cenare a casa della famiglia Alessandrini Socci, in compagnia anche del sindaco della città, Moreno Pieroni. All'annuncio di Ricci di voler recarsi in Turchia con l'altro europarlamentare Nardella, per parlare con i vertici Beko della vertenza che coinvolge anche stabilimenti marchigiani, erano seguite critiche da esponenti del centrodestra circa l'opportunità dell'iniziativa proprio alla vigilia degli incontri del MiMit in Turchia che poi si sono tenuti nei giorni scorsi.

"Mercoledì (26 febbraio, ndr) assieme a Dario Nardella, - conferma ora Ricci - sarò in Turchia a Istanbul ad incontrare i vertici di Beko, per fare la nostra parte. Tutti devono comprendere che dietro questo tema ci sono persone in carne e ossa e siti produttivi che danno lavoro e indotto ad un territorio intero - aggiunge - le istituzioni, davanti a questi temi, devono essere unite e non dividersi per questioni di partito, bisogna lavorare insieme a tutti i livelli, dal comune alla regione, dal Parlamento italiano a quello europeo".



