Nuove opere idriche a Fano contro rischio allagamenti

La giunta comunale di Fano ha approvato la proposta di convenzione con Aset per realizzare le nuove opere fognarie in via Pisacane, un intervento da 7.7 milioni di euro finanziato dal Pnrr. L'opera, interamente gestita da Aset, prevede un nuovo sistema di drenaggio per ridurre il rischio di allagamenti, problema ricorrente in questa parte della città. Il cda di Aset approverà a sua volta la convenzione ed il progetto entro metà marzo.

"Con questo progetto risolviamo un problema che i cittadini vivono da anni - ha dichiarato il sindaco di Fano, Luca Serfilippi - ogni pioggia trasformava questa strada in una zona impraticabile, causando disagi a famiglie e attività economiche ma ora, grazie ai fondi del Pnrr e alla collaborazione con Aset, possiamo intervenire in modo risolutivo".

"Si tratta di un intervento cruciale per la sicurezza idraulica di Fano - ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici, Gianluca Ilari - dopo gli eventi alluvionali del 2024, abbiamo accelerato le procedure per dotare la città di un sistema di drenaggio più efficiente".

"Abbiamo una roadmap chiara e fissiamo oggi le tappe successive - ha osservato il presidente di Aset, Giacomo Mattioli - entro fine giugno procederemo con il bando di gara e, una volta affidati i lavori, potremo fornire una tempistica più dettagliata".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA