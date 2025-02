Incidente in A14, intervento eliambulanza e 4 km di coda

A causa di un incidente stradale in A14, nella zona tra Grottammare e Pedaso, in direzione nord, c'è stata la necessità di chiudere temporaneamente al traffico entrambe le carreggiate per fare intervenire l'elisoccorso. L'impatto si è verificato verso le 16.30 e sono formati quattro chilometri di coda in direzione nord, tra Grottammare e Pedaso. Società Autostrade ha consigliato, per chi viaggia in direzione nord, l'uscita al casello di Grottammare e l'entrata a quello di Pedaso.

In autostrada si sono scontrati un'auto e un furgone, e due persone sono rimaste ferite. Secondo una prima sommaria ricostruzione, l'auto avrebbe tamponato il mezzo da lavoro. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, la polizia autostradale e il personale di società Autostrade. Per facilitare le operazioni di soccorso, chiuse temporaneamente al traffico entrambe le carreggiate. La centrale operativa del 118 ha richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, atterrato al campo sportivo di Pedaso (Fermo): una persona che viaggiava a bordo dell'auto è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette, in codice rosso, mentre il conducente del furgone è stato accompagnato in ospedale, in codice giallo di media gravità.



