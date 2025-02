In transito con scooter rubato, scappa all'alt dei Carabinieri

Quattro denunce, diverse segnalazioni, patenti ritirate e dosi di droga lasciate tra i cespugli e ritrovate grazie al fiuto del cane antidroga del Nucleo Cinofili dei carabinieri di Pesaro. Questi gli esiti più importanti dell'operazione di controllo del territorio partito mercoledì e conclusosi ieri sera a Falconara Marittima (Ancona). In azione oltre 20 Carabinieri della Compagnia di Ancona insieme ai Cinofili, coordinati sul campo dal maggiore Flavio Annunziata e dal capitano Nicola Caterino. Un 40enne, già noto alle forze dell'ordine, a bordo di uno scooter, non si è fermato all'alt dei militari. Ne è nata una mini fuga, terminata poco dopo. Lo scooter è risultato rubato a Montemarciano e l'uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

Un 19enne di Ancona incensurato è stato invece trovato in possesso in auto di un coltello con lama di 11 cm e segnalato per porto abusivo di arma bianca. Denunciati anche due automobilisti trovati alla guida in stato di ebbrezza alcolica, con tassi alcolemici superiori anche del doppio rispetto al consentito. Ritirate inoltre tre patenti di guida ed elevate nove sanzioni al codice della strada.

Infine, è stato controllato il Parco Kennedy a Falconara Marittima con l'impiego del cane antidroga che ha scandagliato l'intera area verde, rinvenendo tra i cespugli diverse dosi di hascisc abbandonate verosimilmente da pusher locali. Due frequentatori maggiorenni della zona, un italiano 20enne e un nordafricano 30enne, sono stati trovati in possesso di dosi per uso personale di hascisc e segnalati alla Prefettura quali assuntori. Complessivamente sono state controllate 178 persone tra cui numerosi pregiudicati sottoposti a misure detentive domiciliari e effettuate 12 perquisizioni ad altrettanti automobilisti con l'ausilio del cane One.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA