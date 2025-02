In dieci anni oltre 5mila imprese under 35 nelle Marche

Negli ultimi dieci anni, nelle Marche, le aziende guidate da under 35 sono scese, secondo i dati Movimprese elaborati da Cna e Confartigianato, dalle 16.029 del 2014 alle 10.139 del 2024, -5.890 imprese, -36,7%, giungendo a essere il 7% di tutto il sistema produttivo marchigiano.

Sul calo delle aziende pesa inevitabilmente l'invecchiamento della popolazione. In dieci anni, la popolazione residente tra i 18 e i 34 anni nelle Marche è scesa da 279.600 unità a 248. 307 (-31.293 pari all'11,2%). "Il calo di oltre 5mila imprese può essere spiegato anche con i giovani che hanno superato i 35 anni", evidenziano Cna e Confartigianato Marche.

Le due associazioni di categoria, di concerto con la Regione, la Camera di Commercio e Unico Confidi, "si pongono l'obiettivo di favorire tra i giovani la diffusione dell'imprenditorialità, attraverso servizi di consulenza per la creazione d'impresa, redazione di business plan, accesso al credito, servizi di marketing e innovazione". La dimostrazione che fra i giovani c'è la volontà di fare impresa lo testimonia la partecipazione ai bandi della Regione Marche per la "creazione di impresa", migliaia di domande per l'accesso ai contributi di queste ed altre opportunità.



