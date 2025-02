Il futuro del lavoro nelle Marche, 'sinergia per la formazione'

"In un'epoca di molteplici transizioni è necessario che istituzioni imprese università e soggetti privati lavorino insieme per offrire percorsi formativi e proposte occupazionali che siano sempre al passo coi tempi".

Così il presidente del Consiglio regionale Dino Latini intervenendo, nella Sala Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona, al convegno su "Il futuro del lavoro nelle Marche" organizzato dall'Assemblea legislativa regionale in collaborazione con il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (Crel). L'incontro è stato moderato dalla giornalista Alessandra Pierini.

Latini ha parlato del lavoro come "linfa vitale della nostra comunità" e "il compito delle istituzioni è rispondere alle trasformazioni in atto rapide difficili con soluzioni concrete innovative ed inclusive". Il presidente del Consiglio regionale si è anche soffermato sulla necessità di una sinergia che coinvolga anche scuole e altri istituti di formazione per una sempre maggiore convergenza tra competenze trasmesse e l'offerta di lavoro che arriva da imprese e istituzioni.

Nel corso del convegno, il presidente del Crel Luca Talevi che ha sottolineato come sia "necessario un diverso paradigma del lavoro e delle competenze efficaci per affrontare il prossimo futuro"; tutto ciò anche in "un'ottica nuova, tesa a valorizzare il capitale umano rispondendo contestualmente alle necessità di prospettiva e di futuro delle giovani generazioni".

Negli interventi che si sono succeduti, si è parlato anche del nuovo centro logistico Amazon di Jesi: "una sfida che si può vincere - è stato detto in diversi interventi da più parti, in riferimento ai circa 1.200 posti potenziali - mettendo al centro le persone".

Sono intervenuti anche Pierluigi Rausei (direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Ancona), Guido Canadesi (professore ordinario di Diritto del lavoro dell'Università di Macerata) Massimiliano Colombi (Sociologo Nomisma), Mattia Granata (professore associato all'università Mercatorum). conclusioni affidate all'assessore al Lavoro e alla Formazione della regione Marche Stefano aguzzi.

"E' un momento molto delicato per l'economia e conseguentemente per il mondo del lavoro, - ha detto a margine Aguzzi - sia dal punto di vista delle imprese, sia dal punto di vista dei lavoratori e anche da chi sta cercando lavoro. Fattori generali, internazionali, mettono a dura prova queste attività dal punto di vista economico". "Però il mondo del lavoro è comunque in evoluzione - ha aggiunto l'assessore - indipendentemente dalle guerre, perché la tecnologia è sempre in aumento. Indipendentemente quindi da questi fattori esterni, guerra e e altro, che certo non aiutano, il mondo del lavoro è comunque in grande evoluzione se pensiamo anche alle nuove tecnologie, alle nuove attività che si portano avanti, all'intelligenza artificiale".

"Serve sempre una formazione continua per far sì che chi opera sia sempre all'altezza di queste innovazioni, - ha proseguito Aguzzi - ma anche chi cerca il lavoro sia sempre più adatto ad entrarvi perché uno dei gap oggi più evidenti è che tante persone che cercano un lavoro, non lo trovano, e tante imprese che cercano un personale non lo trovano. Vuol dire che non c'è una congiunzione - ha concluso l'assessore - come Regione stiamo mettendo in campo proprio tutte le attività legate alla formazione, all'indirizzo in modo da preparare le persone a entrare nel mondo del lavoro e incoraggiare anche le imprese alle assunzioni".



