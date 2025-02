Confservizi Marche si trasforma in Confservizi Centro Italia

Confservizi Marche evolve e si trasforma in Confservizi Centro Italia, estendendo la propria operatività anche alla regione Umbria. Questo cambiamento, afferma l'associazione, "segna un passo significativo per l'associazione, che rafforza il proprio ruolo di coordinamento e supporto per le imprese e gli enti impegnati nella gestione dei Servizi Pubblici Locali nelle Marche e in Umbria".

Con questa riorganizzazione, Confservizi Centro Italia "si consolida come attore chiave nel panorama multiutility, pronto ad affrontare le nuove sfide del settore con un approccio innovativo e una maggiore copertura territoriale.

Fondata nel 1971 come C.r.i.p.e.l. (Comitato Regionale Imprese Pubbliche Enti Locali), l'associazione ha attraversato diverse fasi evolutive fino ad assumere, nel 2025, la nuova denominazione di Confservizi Centro Italia".

La mission dell'associazione "rimane invariata: offrire consulenza, assistenza e supporto tecnico-organizzativo agli affiliati, garantendo un dialogo costante con le istituzioni e rappresentando gli interessi degli associati a livello territoriale e nazionale".

"L'ampliamento della nostra attività all'Umbria rappresenta un'evoluzione naturale per rafforzare il coordinamento e la rappresentanza del settore nel Centro Italia", dichiara Antonio Gitto, Presidente di Confservizi Centro Italia; "questa trasformazione ci consente di consolidare il nostro ruolo di riferimento per imprese ed enti, creando un network ancora più forte e sinergico tra Marche e Umbria".

Parallelamente all'espansione territoriale, l'associazione annuncia un'importante novità organizzativa: la nomina della dott.ssa Alessia Agordati a Direttore di Confservizi Centro Italia. "Assumere la direzione in un momento di crescita così significativo è per me un grande onore e una sfida entusiasmante" - commentato Alessia Agordati. "Il nostro obiettivo sarà garantire supporto qualificato e innovazione ai nostri associati, rafforzando il ruolo dell'associazione come interlocutore strategico per le istituzioni e il territorio".

Alla luce di questa evoluzione territoriale ed organizzativa, Confservizi Centro Italia si prepara a un futuro di crescita e consolidamento, puntando su rappresentanza, innovazione e sviluppo territoriale".

Ecco la nuova giunta di Confservizi Centro Italia: Antonio Gitto - Presidente (Presidente Anconambiente S.p.A. Ancona); Stefano Belardinelli - Vicepresidente (Presidente Contram S.p.A.

Camerino); Luca Pieri - vicepresidente (Presidente Aspes S.p.A.

Pesaro); Paolo Gattafoni - Componente (Presidente Cosmari S.r.l.); Andrea Pierotti - Componente (Presidente Marche Multiservizi S.p.A.); Fabio Marchetti - Componente (Amministratore Delegato Astea S.p.A. Osimo); Tiberio Belleggia - Componente (Presidente Farmacia Montefiore S.r.l. Montefiore Dell'aso); Valeria Attili - Componente (Consigliere Assm S.p.A.

Tolentino); Maddalena Ciancaleoni - Componente (Presidente CIIP S.p.A. Ascoli Piceno); Elsa Corpetti - Componente (Consigliere Tennacola S.p.A. Sant'Elpidio a Mare); Giacomo Mattioli - Componente (Presidente Aset S.p.A. Fano); Andrea Dotti - Componente (Presidente Viva Servizi S.p.A. Ancona).

Organo di Revisione: Daniela Marra - Revisore Unico.

Direttrice Alessia Agordati.



