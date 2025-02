Camera avvocati tributaristi Marche, nuovo consiglio direttivo

La Camera degli Avvocati Tributaristi (C.A.T) delle Marche presenta il nuovo Consiglio Direttivo 2025-2026. Con la recente decisione dell'11 febbraio scorso, il Consiglio Direttivo ha nominato l'avvocatessa Francesca Capodagli nuova presidente per l'anno in corso, mentre il presidente uscente, avvocato Umberto Maria Bianco, è stato designato vicepresidente e delegato di collegamento con Uncat (Unione nazionale camere avvocati tributaristi).

"Dopo anni di difficoltà legate alla pandemia, - scrivono i legali in una nota - la C.A.T. Marche si rilancia con nuovo entusiasmo e determinazione, consolidando il proprio ruolo nel panorama giuridico regionale e nazionale. Fondata il 31 ottobre 2019 come associazione senza fini di lucro, ha l'obiettivo di coinvolgere avvocati e praticanti specializzati in diritto tributario, promuovendo lo studio e l'approfondimento della normativa fiscale, nonché la tutela della figura dell'Avvocato tributarista e del diritto di difesa del contribuente".

Con la neo presidente Francesca Capodagli, fanno parte del Consiglio direttivo gli avvocati Giorgia Camerata (segretaria e tesoriera), Annamaria Palumbo, Paolo Speciale, Andrea Bugamelli e Simeone Sardella, "che saranno impegnati nella costituzione di comitati dedicati allo studio ed alla redazione di articoli di settore", e contribuiranno alla costituenda "commissione eventi e partecipazioni congressuali" in rappresentanza della C.A.T., insieme a tutti gli associati.

Tra gli obiettivi della C.A.T. Marche vi è la "promozione di iniziative di aggiornamento e formazione per gli iscritti, l'organizzazione di convegni e seminari, nonché l'elaborazione di proposte legislative in ambito tributario. L'associazione intende inoltre rafforzare la rete di professionisti del settore, creando occasioni di confronto e collaborazione, anche attraverso strumenti digitali come un canale WhatsApp già attivato per gli associati".

La C.A.T. Marche è parte integrante di Uncat, che coordina su scala nazionale la Scuola di alta formazione e specializzazione dell'avvocato tributarista, con una sede distaccata ad Ancona gestita, da quest'anno, dalla consigliera segretaria Giorgia Camerata. Con rinnovato spirito, la C.A.T delle Marche "si prepara a offrire un punto di riferimento per gli avvocati tributaristi della regione, favorendo la crescita professionale e il dialogo con le istituzioni". "Ogni suggerimento e proposta sarà ben accetta: il nostro obiettivo è costruire un'associazione dinamica e al servizio dei professionisti del diritto tributario", ha dichiarato la Presidente Capodagli.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA