Calzaturiero, le Marche a Lineapelle con suola innovativa

Il Made in Italy non è solo un marchio, ma un'arte che si nutre di passione, competenza e innovazione. "Nos project team", prima esperienza di networking nel distretto calzaturiero marchigiano, presenta a Lineapelle il suo concept di "vintage high tech". Un connubio perfetto tra estetica retrò e materiali tecnologicamente avanzati, pensato per rispondere alle esigenze del mercato contemporaneo. Il cuore della nuova collezione primavera-estate 2026 è una suola con battistrada a spina di pesce color miele, caratterizzata dal bollino verde del team Nos.

Realizzata in gomma naturale, garantisce leggerezza, morbidezza e un'aderenza ottimale su ogni tipo di superficie, offrendo un'esperienza di camminata senza compromessi. Dietro questa innovazione si cela la sinergia tra eccellenze del settore: la maestria artigianale del suolificio Del Papa, la progettazione futuristica di Top Model e la tecnologia 3D di nuova generazione firmata Dami. Un perfetto esempio di collaborazione tra aziende che condividono la stessa visione di eccellenza e qualità. All'interno di Lineapelle, la più importante fiera internazionale dedicata a pelli, accessori, componenti, tessuti sintetici e modelli, "Nos project team" sarà presente a Milano dal 25 al 27 febbraio presso il padiglione 22, stand H1-H5 e K2-K6. Qui il vintage high tech prenderà forma attraverso una combinazione di accessori in cuoio, materiali micro, tecnologia 3D evoluta e mescole light tech. Il distretto marchigiano, tra il Fermano e il Maceratese, dimostra ancora una volta di essere un punto di riferimento per la calzatura di qualità, lasciando un segno indelebile nel panorama internazionale con un prodotto che esprime al meglio l'artigianalità e l'innovazione italiane.



