Beko, Fiom 'decisiva la declinazione Piano investimenti'

Il piano di investimenti da 300 milioni di euro sarà lo snodo centrale per aprire la discussione sul futuro del gruppo. Questo il pensiero della segreteria della provincia di Ancona della Fiom in merito alla vertenza Beko Europe. Il 24 febbraio prossimo è convocata una riunione tecnica del tavolo aperto al ministero delle Imprese e del Made in Italy.

"Ci aspettiamo che la Beko presenti finalmente il piano di investimenti e ci aspettiamo che il Governo, a parte gli annunci generici, dica gli interventi concreti che può mettere in campo a sostegno del fatto che le produzioni devono continuare nei siti italiani", le parole di Pierpaolo Pullini, responsabile per la Fiom del distretto economico-produttivo di Fabriano (Ancona) dove, tra operai e impiegati, sono a rischio oltre 300 posti di lavoro. "Continuiamo - prosegue - a chiedere con forza un piano diverso dove al centro ci sia il lavoro e non il taglio di costi, ribadiamo la necessità di parlare di prospettiva per tutti e non di chiusure rinviate nel tempo, o di modifiche al piano, comunque ottenute tagliando costi (posti di lavoro nella declinazione dell'Impresa), da altre parti".

Sull'annuncio dato dal ministro Urso, dopo aver incontrato in Turchia i vertici della newco turco/americana riguardo allo stabilimento di Comunanza (Ascoli Piceno) che non sarà più chiuso a fine anno, la Fiom ricorda che già il 10 febbraio scorso, sempre durante il tavolo, "l'azienda aveva annunciato una disponibilità a uno studio di sostenibilità, basato sulla riduzione di produzioni, di personale e di taglio dei costi delle funzioni (posizioni impiegatizie)".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA