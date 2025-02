Baldelli (FdI), 'bene fronte Comune per Beko, Ricci lo ricordi'

"Ha ragione, Ricci. 'le istituzioni devono far fronte comune'. Solo dovrebbe rammentarlo a sé stesso". Antonio Baldelli, deputato marchigiano di Fratelli d'Italia, replica all'eurodeputato del Pd Matteo Ricci sulla vertenza Beko che coinvolge anche stabilimenti marchigiani a Fabriano e Comunanza. L'esponente dem ha confermato che mercoledì, assieme all'altro europarlamentare del Pd Dario Nardella, andrà in Turchia a Istanbul ad incontrare i vertici del gruppo turco.

"La vertenza Beko riguarda la sorte di migliaia e migliaia di nostri concittadini. - ricorda Baldelli - Il ministro Urso e la sottosegretaria Bergamotto sono stati in Turchia in settimana portando un primo, ottimo risultato. Al ministero delle imprese e del made in Italy c'è un tavolo che si aggiorna continuamente, il prossimo incontro è già lunedì. Le istituzioni, quelle che hanno la responsabilità di governare, sono presenti e attive".

"Ricci, per caso, si è coordinato con loro e avuto una delega? - chiede Baldelli - Altrimenti quello che spacca il 'fronte comune' delle istituzioni è proprio lui.

Andare a giocare a fare il kingmaker sulla pelle dei cittadini - conclude il deputato di FdI - è davvero da irresponsabili".





