Ampliamento Fox Petroli Pesaro, interrogazione parlamentare Avs

"Come Avs, attraverso la capogruppo, Luana Zanella, abbiamo presentato un'interrogazione parlamentare al ministro Picchetto Fratin sull'ampliamento della Fox Petroli di Pesaro". Lo ha annunciato Gianluca Carrabs, membro dell'esecutivo nazionale di Europa Verde e consigliere comunale di Urbino.

"Vogliamo sapere se sono state fatte tutte le verifiche del caso sull'incidenza di pericolosità e sul rischio che comporterebbe un impianto del genere in centro città, su una zona R4, a massimo rischio alluvione - dice Carrabs - chiediamo se sono state fatte verifiche per l'impianto che produce polvere sottili e inquinamento costante nel contesto cittadino - aggiunge - chiediamo che venga ritirata l'autorizzazione e si controlli la progettazione, per capire se realmente risponde alle esigenze del territorio".

Per questo motivo Carrabs informa che "nella giornata di oggi la commissione ambiente di Pesaro, con il presidente Lorenzo Luglio (M5s) e tutti i consiglieri comunali cittadini, verificheranno il progetto e la localizzazione di persona" ribadendo che "ci muoveremo con principio di precauzione" ma "prima vengono i cittadini e l'ambiente e solo dopo lo sviluppo economico, seppur in questo caso riguarda fonti fossili come il gas".



