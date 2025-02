Ad Ascoli Piceno il festival dedicato a radio e podcasting

Ascoli Piceno si prepara ad accogliere Dire Fare Ascoltare, il festival dedicato al mondo della radio e del podcasting, in programma il 5 e 6 aprile 2025.

L'annuncio è stato dato in occasione del World Radio Day dal direttore Artistico Andrea Borgnino, che ha svelato i primi dettagli della due giorni interamente dedicata alla voce, al racconto e alla potenza dell'audio.

Un appuntamento unico nel suo genere che vedrà la presenza dei più grandi editori del settore radiofonico e podcasting, da Spotify a Chora Media, da One Podcast alla Rai, insieme a tantissimi professionisti e appassionati che ogni giorno danno voce a storie e contenuti di valore.

Webradio, podcast indipendenti, radio tradizionali, innovazione e inclusione saranno i temi cardine del festival, con una serie di panel, talk e momenti di confronto aperti a professionisti e curiosi.

Dire Fare Ascoltare non è solo un evento per gli appassionati di radio e podcast, ma una vera e propria occasione per esplorare il ruolo fondamentale di questi mezzi come strumenti di inclusione sociale. La radio e il podcasting danno voce a chi spesso non viene ascoltato, creando connessioni tra persone, comunità e territori. In un'epoca di rapida digitalizzazione, questi mezzi rimangono accessibili a tutti, abbattendo barriere culturali e tecnologiche. La rassegna dedicherà momenti speciali alla narrazione inclusiva, con esperienze di radio comunitaria e progetti che valorizzano le storie di chi vive ai margini della società, dimostrando come il potere della voce possa davvero unire e trasformare.

"L'idea di Dire Fare Ascoltare nasce dalla volontà di creare un punto di incontro tra il mondo della radio e quello del podcasting, due realtà in continua evoluzione che oggi più che mai dialogano tra loro. Ascoli Piceno - commenta Andrea Borgnino - sarà per due giorni la capitale dell'audio, un luogo dove scoprire, imparare e soprattutto ascoltare".



