A gennaio +0,4% prezzi al consumo ad Ancona, tasso annuo a +1,3%

Lo scorso gennaio l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività è cresciuto ad Ancona dello 0,4% facendo salire il tasso tendenziale annuo dal precedente +0,9% all'1,3%.

In particolare crescita sono le voci nei capitoli riguardanti Abitazione, acqua, energia e combustibili (+2,1%), Ricreazione spettacolo e cultura (+0,9%). Mobili, articoli e servizi per la casa (+0,8%); in aumento dello 0,5% anche i capitoli riguardanti Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+0,5%) e Bevande alcoliche e tabacchi. I rincari più sensibili sono stati registrati dalle voci energia elettrica (+7,3%), combustibili solidi (+1,5%), gas (+1,3%) ma anche pesci e prodotti ittici (+2,3%) e caffè tè e cacao (1,7%) e frutta (+1,6%).

In controtendenza solo i Trasporti (-0,4). In discesa i prezzi del trasporto aereo passeggeri (-22,7%), del trasporto marittimo (-2,8%) e servizi relativi a mezzi di trasporto privati (-1,1%)



