Truffe anziani, sui bus il messaggio 'Non farti ingannare'

La lotta alle truffe, che colpiscono soprattutto gli anziani, ad Ascoli Piceno passa anche dagli autobus. Sulle fiancate dei mezzi del trasporto pubblico infatti da oggi compare la scritta "Non farti ingannare Stop alle truffe Uniamo le forze chiedi aiuto a noi, chiama il 112".

La decisione di veicolare questi messaggi sui bus della Start è legata anche al fatto che gli anziani sono la fascia maggiormente a rischio e quella che più si serve del trasporto pubblico: in questo modo si vuole raggiungere quante più persone possibile, per sensibilizzarle sul tema. Il comandante provinciale dei Carabinieri di Ascoli, colonnello Domenico Barone, ha voluto ringraziare il sindaco, il presidente della Start e il dottor Morosini "per questa grande opportunità, che ci permette di veicolare un messaggio importantissimo. Vogliamo far sì - ha aggiunto - che le persone più fragili, che spesso sono anche sole, comprendano l'importanza della prevenzione e della necessità di adottare le adeguate misure per evitare questo pericoloso fenomeno".

"Una grande collaborazione tra Carabinieri, Comune di Ascoli, Start e il privato che mette a disposizione gli spazi pubblicitari per sensibilizzare su un problema, purtroppo, molto attuale - ha aggiunto il sindaco Marco Fioravanti - Sono sempre più frequenti le truffe agli anziani, sappiamo che molti di loro utilizzano il trasporto pubblico e quindi la campagna di comunicazione ha scelto proprio questi mezzi per veicolare il messaggio".

L'iniziativa si aggiunge ad altre messe in campo nel Piceno dall'Arma dei Carabinieri, come gli incontri nelle chiese al termine delle funzioni religiose e nei centri di aggregazione frequentati dagli anziani. "Grazie alla sinergia tra Carabinieri, comunità locali, attività produttive e organi d'informazione, il messaggio di legalità e tutela sociale potrà diffondersi quindi con ancora maggiore efficacia, contribuendo a rendere il territorio più sicuro e attento alla protezione delle fasce più deboli" conclude il colonnello Barone.



