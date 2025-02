Silvetti, 'Convinto sostegno a Orlanda Latini'

"Desidero esprimere il più convinto sostegno a Orlanda Latini, non solo come persona e come madre, ma come politico e assessore: all'interno della giunta la considero inamovibile, per il contributo e i risultati che ha portato nelle politiche a sostegno della casa, della famiglia, delle pari opportunità, del terzo settore e della tutela degli animali".



E' quanto dichiara il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti che all'assessore rivolge l'appello di "rimanere salda e coerente a quelle convinzioni che l'hanno persuasa ad entrare nella squadra di governo".

Silvetti si dice sicuro che "questa situazione personale e familiare, seppure dolorosa, rafforzerà la sua determinazione a perseguire il bene della città superando lo sciacallaggio scomposto e insensato di chi oggi punta il dito con un moralismo che non ha nulla di politico".

L'intervento del Sindaco a sostegno di Latini a fronte della vicenda che vede coinvolta la famiglia dell'assessore per vicende estranee all'amministrazione e al suo ruolo politico.





