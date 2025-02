Rintracciato ed espulso da Italia cittadino pakistano irregolare

Rintracciato ed espulso dall'Italia un cittadino pakistano irregolare in Italia trovato a Porto Recanati dalla polizia di Stato nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio all'interno del condominio multietnico Hotel House.

Dopo gli accertamenti dell'Ufficio Immigrazione, il Questore di Macerata, Giampaolo Patruno, in forza del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Macerata, ha disposto l'accompagnamento immediato alla frontiera dell'uomo il quale, dopo la convalida del provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria, è stato imbarcato su un volo diretto in Pakistan.

Nell'ultimo semestre, sono stati complessivamente 14 gli stranieri rimpatriati con l'accompagnamento diretto in frontiera, persone tutti sui quali pesavano precedenti di polizia per vari reati.



