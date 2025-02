Pennacchio 'ok comunicazione social ma deve creare socialità'

L'arcivescovo di Fermo, monsignor Rocco Pennacchio sta mattina ha incontrato i giornalisti del Fermano e gli operatori della comunicazione. "La Chiesa si va attrezzando sempre di più - ha affermato monsignor Pennacchio - e ha preso consapevolezza dell'importanza di comunicare. I social? Dovrebbero essere strumenti che mettono in comunicazione persone per creare socialità. Questo si crea con contatti e follower ma la comunicazione attraverso i social, non essendo di persona, può essere divisiva ed aggressiva, e quindi di separazione anziché di socialità".

Dopo l'evento del "Giubileo del Mondo della Comunicazione" che si è svolto a Roma dal 24 al 26 gennaio, monsignor Pennacchio ha invitato la stampa fermana ad un incontro nella sede del centro culturale San Rocco, in piazza del Popolo a Fermo, per un momento di riflessione, dialogo, confronto, nel corso del quale è stato anche presentato il "Festival della Comunicazione 2025", giunto alla sua ventesima edizione, e che verrà ospitato proprio dall'arcidiocesi di Fermo dal 30 maggio all'8 giugno.

"Anche per la Chiesa è importante - ha concluso l'arcivescovo di Fermo - usare gli strumenti in voga tra i giovani ma se non si arriva a un incontro vis à vis, con un successivo incontro con la comunità ecclesiale che porta a Gesù, siamo solo ai fuochi pirotecnici".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA