Furti in provincia, Comitato ordine pubblico sicurezza a Urbino

Alla luce dei recenti episodi di furti in appartamento che si sono registrati in diversi comuni della provincia, il Comune di Urbino ha ospitato il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in sede itinerante presieduto dal prefetto di Pesaro-Urbino, Emanuela Saveria Greco, accogliendo così la richiesta del presidente dell'Unione Montana Alta Valle del Metauro, Stefano Parri, di una riunione con i sindaci e le autorità del territorio di riferimento.

Nella sua esposizione il prefetto ha reso noto che il numero dei reati è rimasto stabile negli ultimi anni, in qualche caso, come Urbino, è addirittura diminuito, ma la tendenza alla concentrazione di episodi criminosi in alcuni periodi incide negativamente sulla "sicurezza percepita" dai cittadini. Per questo ha sottolineato l'importanza, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, del potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e dell'illuminazione pubblica, Le forze di polizia hanno evidenziato quanto la collaborazione dei cittadini nel denunciare episodi di crimini sia assolutamente indispensabile nell'individuazione dei responsabili, con l'obiettivo di garantire la sicurezza di tutta la comunità. I presenti hanno concordato che i sindaci e le amministrazioni hanno il compito di sensibilizzare i cittadini in questa direzione, anche attraverso iniziative specifiche.



