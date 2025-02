Esordio di Acquaroli a Bruxelles, 'investire su capacità spesa'

"Vogliamo un'Europa che rappresenti a pieno le nostre potenzialità e daremo il nostro contributo per rappresentare al meglio il territorio delle Marche, fatto di profonda cultura artigianale e altre ricchezze nel campo della agricoltura del turismo, che spesso hanno trovato e trovano delle difficoltà nell'interazione con la burocrazia Europea". Lo ha detto il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, in un punto stampa a Bruxelles al suo esordio come membro del Comitato europeo delle Regioni a margine della plenaria dell'istituzione che rappresenta i territori.

Nella spesa dei fondi europei la regione "ha cercato di dare il massimo e vogliamo continuare a dare il massimo perché riteniamo che queste risorse devono essere utilizzate bene e nel più breve tempo possibile per supportare i nostri territori a uscire da quella fase di transizione. Stiamo lavorando coinvolgendo il nostro territorio, cercando di mettere in campo insieme di politiche di concertazione, ma anche e soprattutto cercando di investire sia finanziariamente che dal punto di vista strutturale il più possibile sulla capacità di spesa".





