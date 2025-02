Costruiamo insieme una città più verde, Infoday Comune Ancona

"Costruiamo insieme una città più verde - Candida il tuo progetto" è lo slogan dell' Infoday fissato per domani (21 febbraio) alle ore 16 nella sala consiliare del Comune di Ancona, al secondo piano del municipio in Largo XXIV Maggio 1; l'evento servirà ad illustrare ai cittadini interessati il Bando a Sportello dedicato a proposte progettuali a sostegno della micro-forestazione urbana nel Comune di Ancona. L'appuntamento si aprirà con il saluto di Marco Battino, assessore comunale all'Università, Politiche giovanili, Sviluppo imprenditoriale, Volontariato civico.

"Il bando - ricorda il Comune - è una opportunità di partecipazione resa possibile grazie al finanziamento da parte della Fondazione Cariverona per il progetto Clima2024 gestito dal Servizio Ambiente e Verde Pubblico del Comune. A riguardo, è stato costituito un fondo di 170mila euro per sostenere progetti rivolti al miglioramento del verde urbano e periurbano nella città di Ancona attraverso un approccio aperto e partecipato".

"Il bando è rivolto a un ampio ventaglio di beneficiari: Cittadini in forma aggregata (es. appartenenti ad associazioni o a stesso condomìnio), soggetti del Terzo Settore, operatori economici di vario tipo e stakeholder locali, potranno presentare progetti, ricevendo un co-finanziamento al progetto del 50% o 80% fino ad un massimo contributo di 10.000 euro a progetto. E' possibile presentare più progettualità, per un massimo contributo concedibile di 20.000,00 euro per ciascun richiedente".

"Le domande - ricorda il Comune - potranno essere presentate fino al 30 Giugno 2025, per una prima finestra, e poi, a partire da ottobre 2025 fino al termine di Febbraio 2026, per una seconda finestra. Il bando a sportello resterà aperto fino all'esaurimento delle risorse economiche senza escludere, però, una possibilità di rifinanziamento se il bando avrà successo e i risultati si riterranno soddisfacenti".

"Questa azione costituisce, anche nelle modalità di realizzo, - prosegue l'amministrazione - un percorso di forte innovazione e sperimentazione sul tema dell'adattamento ai cambiamenti climatici, con una modalità che chiama la comunità locale ad essere parte attiva nel processo di creazione di nuove aree verdi, di riqualificazione di quelle esistenti, di piantumazione di nuove alberature e di restauro del patrimonio arboreo monumentale, contemplando un percorso di formazione ed un impegno nella manutenzione. Tutti i progetti finanziati dovranno essere funzionali alla riqualificazione, connessione, rigenerazione e alla realizzazione di spazi verdi urbani e periurbani (anche privati, ma di uso collettivo), elevando la qualità ambientale ed ecologica delle aree urbane di Ancona".

Nell'apposita pagina del sito del Comune di Ancona sono reperibili i testi del bando e i modelli per la presentazione dei progetti: https://www.comuneancona.it/progetto-clima2024/



