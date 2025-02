Comune Recanati, Simone Marconi nominato presidente Astea

Ufficiale la nomina di Simone Marconi a presidente del Gruppo Astea, dopo le dimissione dell'ex presidente nel dicembre scorso. Lo annuncia il Comune di Recanati che il mese scorso aveva designato Marconi a consigliere del Consiglio d'amministrazione in quota dell'amministrazione recanatese.

"Da parte dell'Amministrazione comunale c'è grande soddisfazione per la nomina di Simone Marconi a presidente - dichiara il sindaco Emanuele Pepa - Si tratta di un professionista serio, preparato e responsabile, che potrà offrire all'azienda una solida esperienza in campo finanziario e amministrativo. Ringrazio pertanto, anche a nome della Giunta, il Consiglio di Amministrazione per questa nomina, arrivata in un momento delicato per Astea".



