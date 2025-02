Unimc, premi di laurea alle due migliori tesi triennali 2024

Milleduecento cinquanta euro per le tesi di laurea migliori del Dipartimento di Economia e Diritto dell'Università degli studi di Macerata. Sono due i premi di studio finanziati ed erogati dall'EBAM (Ente Bilaterale Artigianato Marche) che saranno assegnati ai neo dottori dei corsi di laurea triennali in "Economia, territorio e ambiente" (dall'a.a. 2024/2025 Economia e marketing per la sostenibilità), "Economia: Banche, Aziende e Mercati" (dall'a.a. 2024/205 Economia e management) e "Data Analysis per le Scienze Sociali".

Il bando per partecipare è stato pubblicato ed è possibile presentare la propria candidatura entro il 30 aprile 2025 alle ore 09:00.

Il premio è rivolto ai laureati triennali dell'anno accademico 2023/2024 (per i laureandi il titolo deve essere conseguito entro la scadenza del bando) con tesi incentrate su welfare state, aziendale e contrattuale. A selezionare i due elaborati più meritevoli sarà una Commissione giudicatrice designata dalla Direttrice del Dipartimento di Economia e Diritto, composta anche da un rappresentante dell'EBAM. Saranno valutati requisiti fondamentali come: l'originalità, la validità interpretativa e argomentativa, il rigore metodologico, la ricchezza della documentazione e la chiarezza espositiva.

"Ringrazio l'EBAM per la collaborazione e per questo importante contributo per i nostri laureati- commenta la Prof.

Elena Cedrola, direttrice del Dipartimento di Economia e Diritto-. Questo premio di laurea non è solo una ricompensa economica, ma rappresenta un'opportunità unica per gli studenti del Dipartimento che, in questo modo, potranno vedere riconosciuti i propri meriti accademici e le proprie ricerche in un ambito di crescente rilevanza come quello del welfare state, del welfare aziendale e di quello contrattuale".

I due premi da 1.250 euro ciascuno saranno assegnati nel corso di una cerimonia dal Rettore dell'Università degli Studi di Macerata, John Mc Court.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA