Sopralluogo di sindaco Fano e assessore al cantiere di Sassonia

Il sindaco di Fano, Luca Serfilippi e l'assessore, Gianluca Ilari, hanno effettuato un sopralluogo al cantiere del lungomare di Sassonia per verificare lo stato dei lavori e definire le azioni necessarie al completamento dell'opera, con l'obiettivo di aprire l'area per la stagione estiva.

"Ci sono attività che dipendono in gran parte dal periodo estivo ed è fondamentale rispettare il cronoprogramma - dicono gli amministratori - è già iniziata la pavimentazione dell'area davanti al ristorante Cile's, dove sarà realizzata un'area verde armonizzata con l'ambiente circostante, che ospiterà una panchina al posto della vecchia edicola e delle rastrelliere di design per biciclette - aggiungono - abbiamo dovuto rimodulare l'area di viale Battisti perché il progetto iniziale non prevedeva il passaggio delle barche".

Serfilippi e Ilari hanno infine assicurato un monitoraggio costante del cantiere per garantire il rispetto degli standard qualitativi e delle scadenze previste.



