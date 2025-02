Simonelli Group, bando per un incubatore di startup innovative

Simonelli Group, in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche (Univpm), Smau, Regione Marche, Comune di Belforte e Confindustria Marche, lancia "S4S": il bando per creare un incubatore nazionale di startup con progetti innovativi e sostenibili. S4S ("Simonelli for Startup") "è il progetto organizzato e promosso da Simonelli Group - insieme a Visionar srl, - che prevede la creazione di un incubatore nazionale di startup con progetti innovativi e sostenibili".

All'interno degli spazi attrezzati del Campus Simonelli Group, azienda che dal 1936 produce macchine per caffè espresso e macinacaffè professionali, alle startup selezionate verrà offerta una formazione specifica per complessive 256 ore su temi di gestione aziendale, marketing strategico, pianificazione finanziaria e altre competenze chiave per lo sviluppo di nuove imprese".

Alle lezioni teoriche tenute da qualificati docenti Univpm si affiancheranno delle sessioni pratiche guidate da esperti professionisti e manager di Simonelli Group e incentrate su tematiche più specifiche riguardanti i processi di innovazione, la sostenibilità dei processi produttivi, la gestione della qualità e dei servizi.

La data ultima per iscriversi alla call è il 21 marzo 2025.

Una commissione costituita da rappresentanti dei vari partner valuterà le candidature raccolte e selezionerà le idee migliori.

A partire da aprile e fino a settembre si terranno le lezioni ed i partecipanti potranno utilizzare le aule, le attrezzature ed i laboratori a disposizione al Campus Simonelli Group.

I partecipanti potranno inoltre usufruire di facilitazioni economiche per eventuali esigenze logistiche (trasporto e/o alloggio).

A conclusione del percorso formativo, l'Investment Day darà la possibilità ai partecipanti di presentare idee e progetti ad una platea di potenziali investitori (Istituti di credito, Cdp, private equity, altri). Laddove possibile, Simonelli Group integrerà le idee più promettenti all'interno dei propri prodotti e/o processi, contribuendo in questo modo all'applicazione operativa del progetto.

"Crediamo molto in questo progetto - commenta Marco Feliziani, Ceo Simonelli Group - che per noi è un modo di contribuire allo sviluppo di imprenditoria innovativa e di qualità nel territorio, mentre per i partecipanti rappresenta l'occasione unica di ricevere formazione qualificata all'interno di un network di relazioni imprenditoriali, finanziarie e istituzionali che Simonelli Group può garantire".



