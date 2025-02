Pacifici espande estrazione Travertino Romano ad Acquasanta

Pacifici, azienda leader nell'estrazione e lavorazione del Travertino Romano dal 1938, ha annunciato oggi nel corso di una conferenza stampa l'avvio di un nuovo sito estrattivo ad Acquasanta Terme (Ascoli Piceno), in località Cagnano.

Le cave storiche di Tivoli e Guidonia di Pacifici hanno fornito materiali per progetti di architetti di fama mondiale come Alberto Campo Baeza, David Chipperfield, Norman Foster, Rem Koolhaas, Fumihiko Maki e Renzo Piano. La nuova cava di Acquasanta Terme, inclusa nel Piano Attività Estrattive della Provincia di Ascoli Piceno e della Regione Marche, dimostra l'impegno dell'azienda verso una crescita sostenibile e l'innovazione con soluzioni a basso impatto ambientale.

"L'apertura della cava di Acquasanta Terme è un passo fondamentale per il nostro futuro. Coniughiamo tradizione e innovazione, garantendo qualità e sostenibilità" ha affermato Marco Pacifici, responsabile vendite e progetti.

L'area della nuova cava è stata attentamente studiata per evitare criticità ambientali e il progetto ha superato tutte le valutazioni degli uffici competenti. Pacifici si impegna a minimizzare l'impatto sull'ecosistema locale adottando soluzioni innovative per ridurre le emissioni e il consumo di risorse naturali.

Francesco Dandini de Sylva, responsabile del settore estrattivo ha sotto0lineato che "per noi la sostenibilità è una meta naturale, crediamo in un futuro sostenibile e pianifichiamo tutte le fasi di vita delle nostre cave con etica e lungimiranza".

L'apertura della cava apporterà benefici economici e occupazionali, stimolando l'economia locale e generando nuove opportunità di lavoro. Pacifici collaborerà con la Pro Loco e il futuro Museo del Travertino di Acquasanta Terme per promuovere il valore storico e culturale della pietra locale.

"Essere ambasciatori del travertino italiano nel mondo è una responsabilità che abbracciamo con passione. Continueremo a investire in innovazione e cultura, contribuendo alla diffusione del travertino nel panorama architettonico globale e alla crescita del territorio in cui operiamo" ha concluso Alessandro Dandini de Sylva, responsabile delle relazioni esterne.



