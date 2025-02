'Mantenere il servizio ambulatoriale', petizione al Sindaco

Sono arrivati a oltre 700 firme per chiedere di mantenere a Marina di Montemarciano (Ancona) il servizio ambulatoriale dei medici di Medicina generale (MMG). La petizione è stata consegnata oggi, 19 febbraio alle 10, al sindaco di Montemarciano, Maurizio Grilli, chiedendogli di interessare gli organi sanitari, a partire dal Direttore del Distretto Ast di Ancona fino all'Assessore Regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, della questione.

"Il servizio erogato dai Mmg è fondamentale e delicato, soprattutto per le categorie più fragili della popolazione che si vedono costrette a raggiungere Montemarciano o Falconara per poter fruire del servizio sanitario ambulatoriale", dichiarano i sottoscrittori che aggiungono di comprendere la difficoltà dei medici per via della carenza di personale, ma "non condividiamo la scelta unilaterale compiuta di chiudere il servizio ambulatoriale a Marina e non riteniamo corretto che debbano essere i cittadini a pagare le conseguenze di questa scelta". Si chiede di mantenere una prossimità di servizio e "per questo cerchiamo il massimo coinvolgimento possibile di tutti i soggetti istituzionali preposti al fine di cercare una modalità condivisa per superare questo problema", concludono.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA