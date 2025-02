L'Unione dei comuni di Pian del Bruscolo al meeting eWAsTER

L'Unione dei comuni Pian del Bruscolo partecipa al meeting internazionale di Malaga per il progetto europeo "eWAsTER", finanziato dal programma "Interreg Euro-Med", dedicato alla ricerca di soluzioni innovative per il riutilizzo e il recupero dei rifiuti elettronici.

Durante i lavori sono stati discussi e approvati i piani d'azione che verranno implementati a livello locale per raggiungere gli obiettivi del progetto. Le attività previste mirano a ridurre il conferimento improprio dei Raee (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), promuovendo il riuso e il riciclo attraverso l'estrazione dei componenti preziosi contenuti nei rifiuti elettronici.

"Un importante risultato del meeting è stata l'approvazione di una metodologia condivisa per la definizione delle azioni strategiche necessarie alla gestione dei Raee in un'ottica di economia circolare - dice il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli - le prossime fasi del progetto prevedono l'implementazione di azioni pilota sul territorio - aggiunge - l'Unione dei comuni di Pian del Bruscolo sarà protagonista di un'iniziativa volta a sensibilizzare le scuole e le amministrazioni pubbliche locali sull'importanza di una corretta gestione dei rifiuti elettronici".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA