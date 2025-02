Electrolux, a Porcia (Pordenone) solidarietà da marzo

Ricorso al contratto di solidarietà nello stabilimento Electrolux di Porcia (Pordenone) per 10 mesi a partire dal 10 marzo. Negli impianti di Forlì e a Solaro (Milano) scatterà più avanti, con un impegno a riaggiornarsi a settembre per una verifica. A Cerreto d'Esi (Ancona) invece la solidarietà è cominciata in gennaio; non è prevista per Susegana (Treviso). E' il contenuto dell'accordo siglato oggi a Venezia Mestre tra il gruppo e i sindacati Fim, Fiom e Uilm nazionali.

L'intesa era necessaria perché i contratti di solidarietà in precedenza definiti per l'Italia non sono stati attivati nei tempi previsti per un aumento improvviso dei volumi produttivi determinato anche da una politica di prezzi applicata dalla multinazionale, sottolineano in una nota i sindacati. Il budget attuale dei volumi di Electrolux per il 2025 è leggermente in crescita rispetto a quello iniziale e ciò ha fatto slittare un po' in avanti l'utilizzo della solidarietà. Tuttavia, "la situazione di mercato degli elettrodomestici in Europa resta tuttavia sostanzialmente stazionaria". Electrolux ha anche illustrato la situazione delle uscite tra i colletti bianchi: si sono avute 55 uscite incentivate e 66 ricollocazioni su 153 esuberi complessivi; tuttavia la diminuzione complessiva degli organici impiegatizi è stata superiore, vale a dire di 129 persone, per cui "confidiamo che le ulteriori 17 postazioni ancora vacanti possano essere ricoperte tramite la ricollocazione professionale". Da questo punto di vista c'è la "disponibilità" del gruppo "a fare un esame specifico in sede aziendale". Per gli operai ci sono state finora 54 uscite su 283 esuberi complessivi. A margine dei lavori la delegazione sindacale ha chiesto nel prossimo incontro di avere il dettaglio dello stato di avanzamento degli investimenti sui processi e sui nuovi prodotti.



