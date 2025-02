Da Unimc progetto per migliore istruzione in Vietnam e Cambogia

All'Università di Macerata è iniziata una nuova avventura nel campo dell'istruzione superiore grazie al progetto Devices ("Developing Education in Vietnam and Cambodia Enhancing Employability for Students"), finanziato dall'Unione Europea attraverso il programma Erasmus+. Con oltre 600 mila euro di investimento, osserva Unimc, "l'iniziativa mira a migliorare la formazione accademica in Vietnam e Cambogia, mettendo gli studenti al centro di un percorso più digitale, interattivo e connesso alle esigenze del mondo del lavoro".

Nei giorni scorsi, dal 16 al 18 febbraio, i principali attori del progetto, provenienti da università e istituzioni di tutto il mondo, sono stati ospitati dall'Ateneo per l'incontro di avvio. Con il rettore John McCourt, il direttore del dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo, Simone Betti, e la responsabile del progetto Lorella Giannandrea a fare gli onori di casa, l'evento ha posto l'accento sul valore della cooperazione internazionale che punta a migliorare la qualità dell'insegnamento universitario attraverso l'integrazione di competenze digitali nei percorsi di studio e la promozione di metodologie innovative per migliorare l'occupabilità degli studenti.

Saranno 500 gli studenti coinvolti nella fase pilota di questo progetto innovativo, con l'obiettivo di estendere la partecipazione a migliaia di utenti nei prossimi anni. L'idea è semplice ma ambiziosa: costruire una piattaforma digitale multilingue che permetta agli studenti di personalizzare il proprio percorso formativo, interagire tra pari e con il mondo del lavoro, integrando competenze digitali essenziali per il futuro.

Grazie alla partecipazione di partner come l'Università di Alicante, l'Università di Economia di Bydgoszcz, le università vietnamite di Hanoi, Ha Long e Nha Trang, e quelle cambogiane di Cheasim Kamchaymear e Battambang, il progetto è pronto a crescere e a trasformare il panorama educativo nei due paesi asiatici, portando l'innovazione all'interno delle aule universitarie e aprendo nuove opportunità per le generazioni future.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA