Contributi per le imprese che attuano la parità di genere

"In arrivo contributi per le imprese che applicano o che si impegnano ad attuare la parità di genere". A comunicarlo è Cna Pesaro-Urbino che evidenzia poi come si sia tempo per le domande "fino al 18 aprile". Cna informa inoltre che, a partire dal 26 febbraio 2025, le piccole e medie imprese (Pmi), potranno accedere a contributi finanziari per ricevere assistenza tecnica e accompagnamento, finalizzati all'ottenimento della certificazione di parità di genere.

L'avviso pubblico, mette a disposizione una dotazione complessiva di oltre 2.5 milioni di euro, suddivisi in due tipologie di contributi: circa 600 mila euro per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento alla certificazione; quasi 2 milioni di euro per servizi di certificazione della parità di genere.

Per accedere ai contributi, sarà necessario rispettare alcuni requisiti come: essere classificate come micro, piccole o medie imprese; avere almeno un dipendente; essere titolari di partita Iva attiva; avere sede legale e operativa in Italia.

Cna la definisce come "una grande opportunità per le Pmi che desiderano dimostrare il loro impegno verso la parità di genere e migliorare le proprie pratiche aziendali" invitando chiunque volesse ulteriori informazioni a contattarli tramite la mail "m.mazzoli@cnapesaro.com".



