Congressi comunali FdI, Rabini confermato coordinatore Camerano

Prosegue il percorso dei congressi comunali di Fratelli d'Italia della provincia di Ancona: nella serata di lunedì 17 febbraio si sono tenuti quelli dei circoli di Camerano e Castelfidardo, dove sono stati confermati i rispettivi coordinatori comunali, Lorenzo Rabini per Camerano e Francesca Lucia Capocaccia per Castelfidardo, alla presenza anche dell'eurodeputato nonché coordinatore provinciale FdI , onorevole Carlo Ciccioli.

"Ringrazio tutti per la fiducia e insieme iniziamo oggi la campagna elettorale per continuare il buon governo delle Marche, grazie al nostro partito, grazie al presidente Acquaroli, grazie a ciascun militante", le prime parole di Lorenzo Rabini dopo la sua elezione all'unanimità, figura storica per Fratelli d'Italia, più volte consigliere comunale a Camerano, consigliere provinciale, coordinatore provinciale Ancona di FdI e capo segreteria Gruppo consiliare regionale di FdI.

"Sono orgoglioso di questo incarico e grato per la fiducia accordatami", continua Rabini, "continueremo a lavorare con determinazione per rafforzare la presenza di Fratelli d'Italia in tutto questo territorio, ascoltando le istanze dei cittadini e portando avanti le nostre battaglie con passione e concretezza. Siamo un gruppo locale coeso e ci impegneremo ancor piu per rafforzare e ampliare la nostra squadra di tesserati e simpatizzanti ben sapendo che abbiamo davanti a noi due appuntamenti importantissimi quali le elezioni regionali dell'autunno 2025 e quelle comunali del 2027, là dove sarà d'obbligo, dopo 30 anni di amministrazioni di sinistra, riuscire finalmente a dare ai cittadini un governo nuovo".

Anche Francesca Lucia Capocaccia esprime la sua soddisfazione dopo la conferma a coordinatrice di FdI Castelfidardo: "Sono grata ed orgogliosa di rivestire ancora questo incarico e della fiducia rinnovatami dagli iscritti che ringrazio. Ora sarà necessario metterci subito al lavoro per proseguire nel percorso già intrapreso sul territorio e prepararci al meglio sia alle prossime elezioni regionali che alle elezioni comunali ove conto di arrivare con una squadra di partito coesa, competente e pronta al tanto auspicato cambiamento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA