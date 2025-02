Cava estrattiva travertino piceno all'insegna sostenibilità

Pacifici, azienda leader nell'estrazione e lavorazione del Travertino Romano dal 1938, annuncia l'avvio di un nuovo sito estrattivo ad Acquasanta Terme (Ascoli Piceno), in località Cagnano. La nuova cava si inserisce all'interno del Piano Attività Estrattive della Provincia di Ascoli Piceno e della Regione Marche. L'area identificata per la nuova cava è stata studiata a fondo al fine di evitare qualsiasi tipo di criticità ambientale e il progetto autorizzato ha passato il vaglio di tutti gli uffici competenti del Comune, della Provincia e della Regione. L'azienda si impegna a garantire un'interferenza minima sull'ecosistema locale, adottando un sistema di escavazione a fossa che permette di ridurre l'impatto visivo e acustico. L'attività estrattiva sarà condotta nel rispetto delle normative vigenti e con l'adozione di soluzioni innovative che riducono al minimo le emissioni e il consumo di risorse naturali. "Non c'è vera eccellenza se si trascurano l'impatto ambientale e le implicazioni sociali di ogni scelta aziendale", commenta Francesco Dandini de Sylva, responsabile del settore estrattivo.

L'apertura della cava porterà benefici economici e occupazionali, stimolando l'indotto locale e generando nuove opportunità di lavoro. Pacifici collaborerà attivamente con la Pro Loco e con il futuro Museo del Travertino di Acquasanta Terme "per promuovere il valore storico e culturale della pietra locale, contribuendo allo sviluppo del turismo e delle attività culturali legate al settore lapideo", conclude.



