Carcere e solidarietà: 40 chili di finocchi per i bisognosi

L'orto sociale del carcere di Barcaglione rinnova la solidarietà alle famiglie in difficoltà di Ancona. Questa mattina sono stati consegnati al Mercato di Campagna Amica di via Martiri della Resistenza 40 chili di finocchi pronti per essere consumati. Una pratica ormai consolidata che nasce dall'orto coltivato dai detenuti nell'ambito del progetto sociale al quale Coldiretti Ancona ha aderito attraverso Antonio Carletti, tutor di una sessantina di reclusi che partecipano ai lavori agricoli coltivando frutta e verdura. I prodotti vengono suddivisi tra chi lavora mentre le eccedenze vengono donate.

Oltre alle verdure a Barcaglione si producono olio extravergine di oliva dall'oliveto e miele dalle arnie, si allevano pecore per la produzione di carne e formaggi e di recente sono stati inseriti animali di bassa corte tra cui anche la Gallina Ancona, biodiversità riconosciuta da Campagna Amica come Sigillo. La Fattoria dallo scorso anno è entrata nel circuito di Campagna Amica e partecipa ai mercati di Ancona e di Falconara.



