Bussola Geopolitica con Lombardi 'per orientarsi nel mondo'

"La complessità della geopolitica richiede una bussola per orientarsi, guardare le cose da un punto vista didattico e osservare il mondo con occhi degli altri". Così Lorenzo Lombardi, giornalista e reporter, in occasione dell'evento Bussola Geopolitica, organizzato dal Rotaract Urbino Club University, presso l'Università di Urbino che ha patrocinato l'evento assieme al comune e alla scuola di formazione al giornalismo.

"È evidente che in un periodo tristemente di guerra, seppur si spera sempre nella pace, bisognerebbe calarci in diverse retoriche soggettive e prospettive per capire che non tutti guardiamo l'Europa o il Medio Oriente con stessi occhi - dice Lombardi - per sedersi a un tavolo e parlare di pace bisogna calarsi nei panni dell'altro - aggiunge - oggi mi sono concentrato sull'equilibrio di potenza con un focus particolare su Machiavelli e Guicciardini, perché la complessità dei comuni italiani dei loro a loro tempi spiegano bene la complessità delle collettività che è abitano il mondo e le diverse frizioni e alleanze retorico-soggettive".

"Mai come in questo momento abbiamo una trasformazione di geografia politica ed economica con conseguenti possibilità di inserimento delle popolazione - afferma Lella Mazzoli, direttrice dell'istituto per la formazione al giornalismo di Urbino - l'idea di lavorare a un convegno sulla geopolitica per me è fondamentale perché permette di lavorare sul concetto di confine, non solo a fronte dei tanti conflitti di oggi ma anche per quelli tecnologici, che li modificano ulteriormente - continua - l'intelligenza artificiale è diventata un ampliamento che ridisegna i confini del mondo e che quindi, assieme ai conflitti, descriverà e disegnerà la mappa del futuro".

"La geopolitica è come un mosaico, dove ogni paese, ogni cultura, ogni fede o aspetto economico rappresenta una tessera - sostiene Marco Bruno Luigi Rocchi, professore ordinario dell'Università di Urbino - se non facciamo un passo indietro guardandole singolarmente non riusciremo mai a vedere il quadro generale rischiando di creare soltanto stereotipi"



