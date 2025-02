Aset, scissione contatori utenze idriche per agevolazioni

Aset Spa, che gestisce i servizi collegati alla rete idrica del territorio di Fano, Monte Porzio e Mondolfo, promuove la scissione dei contatori nei condomini per una fatturazione più precisa e autonoma per le utenze idriche dei cittadini. Per il biennio 2025-2026, l'azienda rende possibile infatti, per le utenze indirette, di effettuare la scissione e passare a una fornitura individuale, garantendo così una fatturazione più precisa, l'ammodernamento delle reti con conseguente risparmio idrico, la consapevolezza dei propri consumi e, in caso di morosità, l'eventuale distacco selettivo senza disagi per tutto il condominio.

Chi decide di separare la propria utenza potrà beneficiare di importanti agevolazioni: interventi gratuiti sul suolo pubblico (tutti i lavori necessari fino al contatore saranno interamente coperti da Aset), azzeramento della quota fissa (per i nuovi contatori singoli da 1/2 a 1 non sarà applicata la tariffa fissa di 245 euro), l'assegnazione delle agevolazioni in base all'ordine di richiesta (con criterio cronologico fino a esaurimento delle risorse disponibili, che ammontano a 100 mila euro per l'intero biennio).

Per ottenere la scissione, anche parziale, si dovrà: presentare richiesta, allegando il verbale di assemblea condominiale che approva la separazione, oppure una dichiarazione firmata da tutti i proprietari che ne attesti la fattibilità tecnica, completare i lavori interni necessari prima dell'intervento di Ast, firmare il preventivo entro la scadenza e fornire la documentazione richiesta, attivare il nuovo contratto singolo entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori di Aset.

In caso di mancato rispetto dei tempi, i costi sostenuti da Aset verranno addebitati all'utente richiedente come penalità.





